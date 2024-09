Lufthansa in Air France odpovedala lete v Izrael

Frankfurt, 18. septembra - Letalske družbe, ki sodijo pod okrilje nemškega velikana Lufthansa, in letalski prevoznik Air France so zaradi varnostnih razlogov odpovedali lete v Izrael, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Do vnovičnih prekinitev letalskih povezav je prišlo po eksplozijah pozivnikov v Libanonu, v katerih je bilo ubitih 12 ljudi, še okoli 2800 pa ranjenih.