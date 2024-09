Slovenija na kolesarsko SP po kolajno

Ljubljana, 18. septembra - To nedeljo se bo v Zürichu začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, danes pa so pri Kolesarski zvezi Slovenije potrdili, da bodo slovenske barve zastopali vsi najboljši, na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Slovenska ekipa ima zaradi visokega mesta na svetovni lestvici pravico do nastopa z osmimi kolesarji. Cilj je kolajna.