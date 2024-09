Na Hrvaškem s prihodnjim letom le še plačljive zelo lahke plastične vrečke

Zagreb, 18. septembra - Na Hrvaškem bodo s 1. januarjem začeli zaračunavati zelo lahke plastične vrečke, tanjše od 15 mikronov, ki so še vedno na voljo v trgovinah na oddelkih s sadjem in zelenjavo. Prav tako v začetku naslednjega leta se bo povečal tudi prispevek za povratno embalažo PET, in sicer s sedmih na 10 centov.