Požar v Luciji pogašen, vzrok in škodo še ugotavljajo

Lucija, 18. septembra - Požar v pralnici v Luciji je uspešno pogašen, so za STA povedali na Gasilski brigadi Koper. Zaradi požara je poškodovanih vsaj 1000 kvadratnih metrov zgornjega nadstropja pralnice, poškodovana je streha objekta in nekaj vodnih rezervoarjev. Vzrok požara in ocena škode še nista znana. Med požarom ni bil nihče poškodovan, so še povedali.