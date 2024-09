Letošnja trgatev na Ljubljanskem gradu obeta kakovosten letnik

Ljubljana, 18. septembra - V grajskem vinogradu na Ljubljanskem gradu je danes potekala trgatev. Letos sta po oceni predstojnika oddelka za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo na kmetijskem inštitutu Francija Čuša obe vrsti grozdja dobro dozoreli, meritve pa kažejo na kakovosten letnik in polno rodnost, so sporočili z Ljubljanskega gradu.