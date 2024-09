Zaradi gozdnih požarov na Portugalskem nove evakuacije

Porto, 18. septembra - Na Portugalskem so zaradi gozdnih požarov, ki že več dni divjajo v osrednjem in severnem delu države, odredili nove evakuacije. Razmere so posebej zahtevne v mestu Arouca v okrožju Aveiro. Z več kot 40 aktivnimi požari po državi se bori približno 3900 gasilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.