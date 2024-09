Van Aert bo pri Vismi ostal do konca kariere

Amsterdam, 18. septembra - Belgijski kolesarski zvezdnik Wout Van Aert je danes sporočil, da je "do konca življenja" podaljšal pogodbo s kolesarsko ekipo Visma-Lease a Bike. "V tej ekipi se počutim kot doma. Edinstveno je in tukaj mi uspeva že pet let. Zato sem se odločil, da ostanem tukaj za vedno," je v izjavi za javnost med drugim dejal 30-letni Flamec.