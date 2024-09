Iran po eksplozijah pozivnikov poziva k ukrepanju mednarodne skupnosti

Teheran/Bejrut, 18. septembra - Eksplozije pozivnikov v Libanonu so bile teroristično dejanje in primer množičnih umorov, je danes izjavil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani ter mednarodno skupnost pozval k ukrepanju. Bolnišnice v Libanonu so zaradi visokega števila ranjencev preobremenjene. V luči tega je več držav v regiji Libanonu ponudilo pomoč.