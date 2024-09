Na sobotnem Vseslovenskem zborovanju za mir poklon vrednoti miru z umetnostjo

Miren-Kostanjevica, 18. septembra - Na mednarodni dan miru se bodo v soboto na Vseslovenskem zborovanju za mir, ki se tradicionalno odvija na Cerju, poklonili vrednoti miru z umetnostjo, so sporočili iz Javnega zavoda za turizem in kulturo Miren Kras. Ob tej priložnosti se bodo od četrtka do sobote odvili različni dogodki, ki opozarjajo na vrednoto miru.