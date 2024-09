Program Zdaj in Erik Janža poudarjata pomen skrbi za telesno zdravje otrok

Ljubljana, 21. septembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov Zdaj pripravil pet nasvetov, kako starši lahko bolje poskrbijo za telesno in duševno zdravje otrok. O pomenu preventive in vključevanja v športne aktivnosti v otroški dobi je spregovoril tudi nogometaš Erik Janža.