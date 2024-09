Srbskega igralca Sergeja Trifunovića na Hrvaškem obsodili na pogojno zaporno kazen

Beograd, 18. septembra - Srbskega igralca Sergeja Trifunovića so na splitskem sodišču danes obsodili na pogojno kazen dva meseca zapora zaradi kršenja javnega reda in miru, poroča portal časnika Slobodna Dalmacija. Trifunovića so hrvaški policisti pridržali v noči s ponedeljka na torek, k temu, da ga izpustijo, pa je danes pozval tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.