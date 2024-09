Ljubljana, 18. septembra - Fototermin ob odpremi pomoči na Češko po poplavah prek mehanizma EU na področju civilne zaščite bo danes ob 13.30 pred skladiščem Roje na Obvozni cesti 112 (zbor ob 13.15), ob tem bosta izjavi podala generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin in češki veleposlanik Jiri Kudela, so sporočili z ministrstva za obrambo.