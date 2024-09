Na razstavi Različnosti v Mestni galeriji Ljubljana dela sodobnih slovenskih kiparjev

Ljubljana, 19. septembra - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli razstavo Različnosti. Združila bo dela sodobnih slovenskih akademskih kipark in kiparjev, izdelana v različnih materialih in skozi različne likovne pristope. Izbrani avtorji sodijo v vrh slovenske umetnosti, predvsem kiparstva, ki ga razumejo kot dinamično in aktivno postavitev.