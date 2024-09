Lani najmanj aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih v zadnjem desetletju

Ljubljana, 18. septembra - Fitofarmacevtska sredstva, prodana lani na območju Slovenije, so vsebovala približno 718 ton aktivnih snovi. To je za okoli 15 odstotkov manj kot leta 2022 in približno 20 odstotkov manj od petletnega povprečja. V zadnjih desetih letih je bila to najmanjša količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, ugotavljajo statistiki.