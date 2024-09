Na Češkem in v Avstriji stekle čistilne akcije po poplavah

Praga/Dunaj/Varšava/Budimpešta, 18. septembra - Na Češkem in v Avstriji, ki so ju prizadele obilne padavine in poplave, so ponekod že stekle čistilne akcije. Avstrijska vlada je tudi zagotovila dodatna sredstva za odpravo škode, ki so jo povzročile poplave. Ta bo znašala milijardo evrov. Na Madžarskem se medtem pripravljajo na vrhunec poplavnega vala, na Poljskem pa narašča gladina Odre.