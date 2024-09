Zagorela pralnica v Luciji, požar omejen

Lucija, 18. septembra - Okoli 6.40 je zagorela pralnica v Luciji. Šlo je za večji požar, ki so ga že omejili na posamezna žarišča, so za STA povedali pri Gasilski brigadi Koper. Stanovalci iz bližnjega naselja so se po evakuaciji že lahko vrnili v svoje domove. Gašenje še poteka, občane pa pozivajo, naj se ne približujejo požaru, so sporočili s Policijske uprave Koper.