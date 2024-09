Nogometašice Mure None v Avstrijo po pozitiven izid

Murska Sobota, 18. septembra - Nogometašice Mure None so se po zmagi na turnirju na Cipru uvrstile v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakinj. V četrtek ob 19. uri jih čaka dvoboj z avstrijskim prvakom SKN St. Pöltnom, za katerega igrata tudi slovenski reprezentantki Mateja Zver in Izabela Križaj. Povratna tekma bo 26. septembra v murskosoboški Fazaneriji.