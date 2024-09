Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v javni razpravi

Ljubljana, 18. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Med drugim predlagajo črtanje člena zakona, ki določa, da imajo starši povišan otroški dodatek, če otrok do štirih let ni vključen v vrtec. Predlog novele je v javni razpravi do 25. septembra.