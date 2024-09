V Evropskem parlamentu pozivi k solidarnosti s prizadetimi v ujmah

Strasbourg, 18. septembra - Evropski poslanci so danes v razpravi o ujmah v Srednji in Vzhodni Evropi pozivali k solidarnosti z državami, ki so jih prizadele poplave, zlasti k hitri mobilizaciji sredstev iz solidarnostnega sklada EU. Po besedah evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča so poplave v zadnjih dneh prizadele skoraj dva milijona ljudi v Evropi.