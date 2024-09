Gušti ob 40-letnici glasbenega ustvarjanja z gosti v Križankah

Ljubljana, 19. septembra - Ob 40-letnici delovanja v glasbi bo nocoj v Križankah nastopil Miha Guštin - Gušti. Koncert je naslovil Moje sanje, moj planet, nanj pa povabil nekatere sopotnike, s katerimi si je delil odre in ustvarjanje. Skladbe, ki so nastale pod njegovim peresom, so znane različnim generacijam, tudi s televizijskih zaslonov.