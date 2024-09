Združenja občin si želijo spremembe sedanjega načina določanja povprečnine

Ljubljana, 18. septembra - Združenja občin so z ministrstvom za finance začela pogovore o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Kot so po torkovem srečanju pojasnili predstavniki občin, sta na prvem srečanju obe strani predvsem predstavili argumente za svoje predloge, združenja pa tudi predlog za spremembo sedanjega načina določanja povprečnine.