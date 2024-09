Fifa začela kampanjo osveščanja o pretresu možganov

Zürich, 18. septembra - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) začenja kampanjo osveščanja o nevarnosti pretresa možganov. Pod geslom "Ugani in zaščiti: nobena igra ni vredna tveganja" sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), da bi pritegnili več pozornosti na zdravstvena tveganja in simptome travmatskih poškodb možganov, ki predstavljajo tveganje za nogometaše.