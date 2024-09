Rim, 18. septembra - Jug Italije so ponoči prizadela huda neurja. Močno deževje je med drugim zajelo dežele Apulija, Kampanija in Emilija-Romanja. V pokrajini Foggia v Apuliji so reševalci danes našli truplo 59-letnega gasilca, čigar vozilo je voda odnesla med reševanjem voznikov v težavah.