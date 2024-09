Zagorela pralnica v Luciji, evakuirali bližnje stanovalce

Lucija, 18. septembra - Okoli 6.40 je zagorela pralnica v Luciji. Gre za večji požar, v bližini je tudi stanovanjsko naselje in piha močan veter. Gasilci so takoj začeli gasiti, poleg tega so evakuirali vse prebivalce bližnjega bloka. Za enkrat ni nihče poškodovan. Gašenje še poteka, občane pozivajo, naj se ne približujejo požaru, so sporočili s Policijske uprave Koper.