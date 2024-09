V pozivnikih gibanja Hezbolah naj bi bil nameščen eksploziv

Washington/Tripoli, 18. septembra - Izrael se še ni odzval na obtožbe, da stoji za množičnimi eksplozijami pozivnikov članov šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Vendar pa New York Times in CNN poročata, da je šlo za skupno operacijo tajne službe Mosad in izraelskih obrambnih sil (IDF) proti šiitski milici. Na določeni točki v dobavni verigi naj bi vanje namestili eksploziv.