Ponoči zgorelo ostrešje hiše v občini Sveti Tomaž

Ormož, 18. septembra - Ponoči je zagorela stanovanjska stavba v občini Sveti Tomaž, je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Požar so pogasili gasilci štirih gasilskih društev, po prvih informacijah je zgorelo ostrešje hiše, po prvi in nestrokovni oceni je nastalo za okrog 70.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.