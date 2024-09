Raper Sean Diddy Combs obtožen hudodelskega združevanja in spolne trgovine

New York, 17. septembra - Zvezno tožilstvo v New Yorku je danes vložilo obtožnico zaradi hudodelskega združevanja in spolne trgovine proti rap/hip hop glasbeniku Seanu Diddyju Combsu, ki se že dlje časa sooča z obtožbami o spolnih nadlegovanjih in napadih, poročajo ameriški mediji. Combsa so aretirali v ponedeljek zvečer po lokalnem času v hotelu na Manhattnu.