Delo o zamenjavi na obrambnem ministrstvu (18. 9.)

Ljubljana, 17. septembra - Novica Mihajlović v komentarju Skromnost v roke, kreativnost v predal piše o zamenjavi na obrambnem ministrstvu in kandidatu Borutu Sajovicu. Avtor meni, da naj Sajovic opusti morebitno željo po eksperimentih in da nova oprema, helikopterji, oklepniki, protizračni sistemi in podobno ne pomagajo nič, če ni ljudi, ki bi vse to upravljali.