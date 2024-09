Newyorške borze končale neenotno

New York, 17. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so končale skoraj nespremenjeno, saj so na zasedanju ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) sprejeli poročilo o prodaji na drobno, ki je bilo boljše od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cena zlata se je znižala.