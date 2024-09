V Celovcu obeležili 75 let delovanja Slovenske športne zveze

Celovec, 17. septembra - V Celovcu so nocoj ob 75. obletnici delovanja Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem pripravili slovesnost, ki se jo je udeležil tudi podpredsednik slovenske vlade Mazej Arčon. Ob tej priložnosti so predstavili tudi zbornik s predstavitvijo mejnikov dela zveze, najpomembnejših posameznikov, klubov in tekmovanj od ustanovitve leta 1949.