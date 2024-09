Breznik: Izredna seja odbora za zadeve EU v sredo

Ljubljana, 17. septembra - Poslanec SDS in predsednik odbora DZ za zadeve EU Franc Breznik je danes dejal, da je za sredo ob 18. uri sklicana nujna seja odbora, na kateri bodo podali mnenje o kandidaturi Marte Kos za evropsko komisarko iz Slovenije. Ostro je kritiziral premierja Roberta Goloba in ga obtožil laganja, kritičen je bil tudi do predsednice Evropske komisije.