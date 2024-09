Na Onkološkem inštitutu Ljubljana ponovno opozorili na prostorsko stisko

Ljubljana, 17. septembra - Na onkološkem inštitutu so ob svetovnem dnevu varnosti pacientov ponovno opozorili na prostorsko stisko, s katero se soočajo že vrsto let. Ministrstvo za zdravje so pozvali, naj zagotovi sredstva za nadgradnjo objekta H in novogradnjo objekta R, za katera so gradbeno dovoljenje pridobili junija lani in bo kmalu poteklo, da lahko začnejo gradnjo.