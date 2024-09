V prometni nesreči pri Kozini umrl 63-letni voznik

Kozina, 17. septembra - Pri Kozini se je danes nekaj po 14. uri zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega vozila. Kot so sporočili s policijske uprave Koper, so bila udeležena tri vozila, in sicer tovorno vozilo in dva osebna avtomobila. Ogled kraja prometne nesreče še poteka, cesta je zaprta za promet, obvoz pa urejen.