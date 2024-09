Golob danes s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije

Ljubljana, 18. septembra - Predsednik vlade Robert Golob bo danes popoldne sprejel predstavnike Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Spregovorili bodo o problemih in stiskah, s katerimi se mladi srečujejo v hitro spreminjajoči se družbi, in možnih rešitvah, ki bi mladim omogočile čim kakovostnejše življenje, so sporočili iz kabineta predsednika.