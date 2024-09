Začenja se evropski teden trajnostnega razvoja

Ljubljana, 18. septembra - Danes se začenja evropski teden trajnostnega razvoja, ki spodbuja uresničevanje ciljev za odpravo revščine in neenakosti ter za boj proti podnebnim spremembam do leta 2030. Letos bo potekal v razširjeni obliki do 8. oktobra, v tem obdobju pa se bodo v evropskih državah zvrstili številni dogodki, namenjeni spodbujanju trajnostnega razvoja.