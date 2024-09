Grčija namerava podaljšati ograjo na meji s Turčijo

Atene, 17. septembra - Število migrantov v Grčiji bi se kmalu lahko znatno povečalo zaradi vračanja ljudi, ki so dobili azil v Grčiji oziroma so zanj zaprosili in nato odpotovali v Nemčijo, je danes poročal grški časnik Kathimerini. Vlada v Atenah namerava za zajezitev migracij podaljšati ograjo na meji s Turčijo in zaposliti najmanj 150 dodatnih mejnih policistov.