Šolniki presenečeni nad odstopom ministra Felde, za Sviz odstop pričakovan

Ljubljana, 17. septembra - V združenju osnovnošolskih ravnateljev in društvu srednješolskih ravnateljev so nad odstopno izjavo ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde presenečeni. Presenetilo jih je tudi ime kandidata za novega ministra Vinka Logaja, ki naj bi se upokojil. Za Sviz pa je to bilo pričakovano glede na "pasivnost vodstva, da zaščiti javno izobraževanje".