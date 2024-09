Minister Felda bo uradno pisno odstopno izjavo podal v prihodnjih dneh

Ljubljana, 17. septembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je predsedniku vlade Robertu Golobu podal ustno odstopno izjavo, pisno pa bo podal v prihodnjih dneh, so sporočili z ministrstva. Dodali so, da se je Felda za prenehanje opravljanja ministrske funkcije odločil na podlagi več pogovorov s predsednikom vlade.