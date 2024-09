Koalicijski partnerji zadovoljni z izbiro Sajovica kot kandidata za obrambnega ministra

Ljubljana, 17. septembra - V koalicijskih partnericah SD in Levici so zadovoljni s predlogom za imenovanje Boruta Sajovica za novega obrambnega ministra, pri čemer izpostavljajo njegove bogate politične izkušnje. Odstop ministra za vzgojo iz izobraževanje Darja Felde jih je nekoliko presenetil, so pa naklonjeni kandidatu za njegovega naslednika Vinku Logaju.