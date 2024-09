Ljubljanska borza sklenila v minusu, po prometu v ospredju delnice Cinkarne Celje

Ljubljana, 17. septembra - Ljubljanska borza je današnji trgovalni dan sklenila s padcem. Indeks SBI TOP je nazadoval za 0,13 odstotka, največji izgubar pa so delnice Telekoma Slovenije, ki so se pocenile za 1,39 odstotka. Najbolj prometne v prvi kotaciji so bile delnice Cinkarne Celje, s katerimi je bilo za 715.380 evrov prometa. Skupaj je promet dosegel 1,6 milijona evrov.