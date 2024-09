Ob naraščajočem številu gorskih reševanj največji izziv za zvezo financiranje dejavnosti

pripravila Manja Delašjava

Ljubljana, 28. septembra - Število reševanj v gorah v zadnjih desetih letih strmo narašča. V Gorski reševalni zvezi Slovenija (GRZS) se zavzemajo za zakon o gorskem reševanju, ki bi uredil njihov status in gorsko reševalno službo na sploh. Največje izzive zveze predstavljajo financiranje dejavnosti in prostorska stiska posameznih društev, so zapisali za STA.