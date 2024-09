Dezinformacije terjajo pozornost tudi v znanosti

Maribor, 18. septembra - Dezinformacije in manipulacije so prisotne tudi v znanosti, zato tudi na tem področju terjajo pozornost. Na današnji okrogli mizi na mariborski univerzi so izpostavili pomen kritičnega razmišljanja, prepoznavanja lažnih informacij in krepitve zaupanja v znanstvene vire. Saj je prav znanost tista, ki lahko premaga lažne informacije, so se strinjali.