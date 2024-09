Slovenija izrazila solidarnost s Portugalsko spričo gozdnih požarov

Ljubljana, 17. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes izrazila solidarnost s Portugalsko, ki se od konca tedna spopada z gozdnimi požari. Kot je zapisala na omrežju X, Slovenija žaluje za izgubljenimi življenji in spoštuje pogum gasilcev. Solidarnost s Portugalci so izrazili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.