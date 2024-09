Ljubljana, 17. septembra - STA bo ob napovedanih ministrskih menjavah na obrambnem in šolskem resorju objavila več tematskih prispevkov, med drugim odzive koalicije in opozicije, odzive sindikatov in drugih deležnikov s področja šolstva in obrambe, seznam dosedanjih obrambnih ministrov in prispevek o aktualnih razmerah na obrambnem resorju.