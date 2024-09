Mariborski sistem souporabe koles z novima postajama

Maribor, 21. septembra - V Mariboru so v sklopu evropskega tedna mobilnosti odprli novo postajo sistema souporabe koles MBajk. Ta je na Vrbanski cesti na začetku Kamniškega drevoreda. Tako je v mestu na voljo skupno 31 postaj in 310 koles. Prihodnji teden je predvideno odprtje še ene postaje, in sicer na Jadranski cesti.