Letošnja letina hmelja podpovprečna

Žalec, 21. septembra - Letošnja letina hmelja bo podpovprečna. Hmeljarji naj bi pridelali okoli 2400 ton hmelja, medtem ko so ga lani 2735 ton. Kot so za STA povedali na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, je letošnjo letino v veliki meri narekovalo vreme; vplivale so tudi lanske vremenske razmere.