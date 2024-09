Za krepitev distribucijskega omrežja 42 milijonov evrov

Ljubljana, 17. septembra - Elektrodistributerji lahko prek javnega razpisa pridobijo sredstva za nadgradnjo in postavitev novih nizkonapetostnih distribucijskih omrežij. Na voljo je skupno 42 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost. Namen je posodobitev omrežij za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti.