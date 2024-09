Zbornica za arhitekturo in prostor objavila dobitnike letošnjih priznanj

Ljubljana, 17. septembra - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZASP) je pred svojim letnim dogodkom, ki ga pripravlja 4. oktobra v Novem mestu, objavila dobitnike letošnjih priznanj. Za presežke v slovenski arhitekturi in krajinski arhitekturi bodo na takratnem Dnevu arhitekture med drugim nagradili Metko Sitar in Nikolaja Andreja Stareta.