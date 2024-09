Slatinska kmetija Pomona z novim razglednim stolpom

Rogaška Slatina, 17. septembra - Na kmetiji Pomona v Zgornjem Sečovem v občini Rogaška Slatina so danes slovesno odprli nov razgledni stolp. Visok je 25 metrov in bo poslej del nove turistične učne poti na Pomoni, ki obiskovalcem ponuja pristno povezovanje z naravo in okolico. Odprtja se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.