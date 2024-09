Gozdni požari na Portugalskem terjali več smrtnih žrtev

Porto, 17. septembra - V gozdnih požarih, ki od konca tedna divjajo na Portugalskem, je umrlo sedem ljudi, med njimi so štirje gasilci, je v ponedeljek sporočila agencija za civilno zaščito. "Čeprav so razmere zapletene, so pod nadzorom," je povedal vodja agencije Andre Fernandes. Najhuje je bilo na severu in v osrednjem delu države.